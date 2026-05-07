"Сан-Антонио" разгромил "Миннесоту" результаты матчей НБА
время публикации: 07 мая 2026 г., 08:15 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 08:15
Состоялись матчи второго раунда плэй-офф НБА. "Сан-Антонио" разгромил "Миннесоту" 133:95.
Нью-Йорк Никс - Филадельфия Сиксерз 108:102 (счет в серии 2:0)
Гости играли без травмированного Джоэля Эмбиида.
Джайлен Брунсон (Нью-Йорк) набрал 26 очков.
Последнюю четверть хозяева выиграли 19:12.
Сан-Антонио Сперз - Миннесота Тимбервулвз 133:95 (1:1)
Лидер "шпор" Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (19 + 15 подборов).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 мая 2026