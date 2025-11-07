Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Греции
время публикации: 07 ноября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 13:08
Победителем турнира Ancient Messene Open (теннис на колясках) стал израильтянин Адам Бердичевский.
В финале он победил марокканца Лая Букартаху 6:4, 6:2.
По пути к финалу израильтянин (первая ракетка турнира) обыграл болгарина Велислава Вельчева, поляка Кшиштофа Ковалевски, шведа Хампуса Линдера-Олафссона.
В парном разряде Адаме Бердичевский и венгр Ласло Фаркаш проиграли в четвертьфинале.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025