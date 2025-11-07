x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 14:31
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Греции

Теннис
время публикации: 07 ноября 2025 г., 13:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 13:08
Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Греции
AP Photo/Fatima Shbair

Победителем турнира Ancient Messene Open (теннис на колясках) стал израильтянин Адам Бердичевский.

В финале он победил марокканца Лая Букартаху 6:4, 6:2.

По пути к финалу израильтянин (первая ракетка турнира) обыграл болгарина Велислава Вельчева, поляка Кшиштофа Ковалевски, шведа Хампуса Линдера-Олафссона.

В парном разряде Адаме Бердичевский и венгр Ласло Фаркаш проиграли в четвертьфинале.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

Янник Синнер стал победителем турнира в Париже и первой ракеткой мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Теннис. Израильтянка стала победительницей турнира на Кипре
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Теннис. Победительницей турнира в Токио стала Белинда Бенчич
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 сентября 2025

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира на Сардинии