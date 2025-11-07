x
07 ноября 2025
07 ноября 2025
07 ноября 2025
07 ноября 2025
Спорт

Шутаут Хофера.Достижение Стаала. Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 07 ноября 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 12:37
Шутаут Хофера.Достижение Стаала. Результаты матчей НХЛ
AP Photo/Jeffrey T. Barnes

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в овертайме одолел "Оттаву" 3:2.

Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)

"Бостон" победил в пятом матче подряд

Победный гол за 6 секунд до конца овертайма забросил Павел Заха.

Баффало Сейбрз - Сент-Луис Блюз 0:3

Джоэль Хофер отразил 28 бросков и совершил третий шутаут в карьере.

Каролина Харрикейнз - Миннесота Уайлд 4:3

Трижды счет становился ничейным (дважды вперед выходила "Каролина").

На 46-й секунде третьего периода Николай Элерс забил победный гол.

Две шайбы забросил Мэттью Болди (Миннесота).

Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут. Показатель 0.

Нападающий Джордан Стаал сыграл 910-й матч за "Каролину" - третье место в истории клуба.

