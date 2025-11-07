Шутаут Хофера.Достижение Стаала. Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Бостон" в овертайме одолел "Оттаву" 3:2.
Бостон Брюинз - Оттава Сенаторз 3:2 (овертайм)
"Бостон" победил в пятом матче подряд
Победный гол за 6 секунд до конца овертайма забросил Павел Заха.
Баффало Сейбрз - Сент-Луис Блюз 0:3
Джоэль Хофер отразил 28 бросков и совершил третий шутаут в карьере.
Каролина Харрикейнз - Миннесота Уайлд 4:3
Трижды счет становился ничейным (дважды вперед выходила "Каролина").
На 46-й секунде третьего периода Николай Элерс забил победный гол.
Две шайбы забросил Мэттью Болди (Миннесота).
Еврейский защитник "Миннесоты" Зеэв Буюм отыграл 18 минут. Показатель 0.
Нападающий Джордан Стаал сыграл 910-й матч за "Каролину" - третье место в истории клуба.
