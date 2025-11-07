НХЛ. Две голевые передачи Джека Хьюза. 99-е противостояние Кросби - Овечкин
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" победил "Вашингтон" 5:3.
Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль КАанадиенз 4:3 (овертайм)
Победный гол на 93-й секунде овертайма забросил Йеспер Братт.
Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал 2 результативные передачи.
Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 5:3
Сидни Кросби забил два гола.
По 3 (1 + 2) очка набрали Брайан Раст (Питтсбург) и Дилан Строум (Вашингтон).
Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 28 минут и сделал 5 бросков по воротам. Показатель 0.
Это было 99-е противостояние Кросби и Овечкина. В этих матчах Кросби набрал 127 очков (48 + 79), Овечкин - 103 (53 + 50).
Даллас Старз - Анахайм Дакс 5:7
"Дакс" одержали пятую победу подряд. Впервые в истории клуба "Анахайм" в двух матчах поджряд забил 7 голов.
После первого периода "Даллас" вел в счете 2:0.
4 результативные передачи сделал Миро Хейсканен (Даллас).
По 3 очка набрали хоккеисты "Далласа" Уайет Джонсон (2 + 1) и Микко Рантанен (1 + 2).
Крис Крейдер (Анахайм) забил 2 гола.