Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Питтсбург" победил "Вашингтон" 5:3.

Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль КАанадиенз 4:3 (овертайм)

Победный гол на 93-й секунде овертайма забросил Йеспер Братт.

Еврейский нападающий "Нью-Джерси" Джек Хьюз сделал 2 результативные передачи.

Питтсбург Пингвинз - Вашингтон Кэпиталз 5:3

Сидни Кросби забил два гола.

По 3 (1 + 2) очка набрали Брайан Раст (Питтсбург) и Дилан Строум (Вашингтон).

Еврейский защитник "Вашингтона" Джейкоб Чикран отыграл 28 минут и сделал 5 бросков по воротам. Показатель 0.

Это было 99-е противостояние Кросби и Овечкина. В этих матчах Кросби набрал 127 очков (48 + 79), Овечкин - 103 (53 + 50).

Даллас Старз - Анахайм Дакс 5:7

"Дакс" одержали пятую победу подряд. Впервые в истории клуба "Анахайм" в двух матчах поджряд забил 7 голов.

После первого периода "Даллас" вел в счете 2:0.

4 результативные передачи сделал Миро Хейсканен (Даллас).

По 3 очка набрали хоккеисты "Далласа" Уайет Джонсон (2 + 1) и Микко Рантанен (1 + 2).

Крис Крейдер (Анахайм) забил 2 гола.