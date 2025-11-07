"Бавария" победила в Париже. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:08
Состоялись матчи девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Бавария" в гостях обыграла "Париж" 86:82.
Фенербахче (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 81:67
Баскония (Витория, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 87:76
Защитник итальянцев Салиу Ньянг сделал "дабл-дабл" (18 + 12 подборов).
Париж (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 82:86
Лидеры парижан провели выдающийся матч: Джастин Робинсон (22 + 3 подбора + 5 передач) и Надир Хифи (21 + 3 передачи + 2 перехвата).
