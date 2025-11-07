x
07 ноября 2025
|
последняя новость: 08:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 ноября 2025
|
07 ноября 2025
|
последняя новость: 08:26
07 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Бавария" победила в Париже. Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 08:08 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 08:08
"Бавария" победила в Париже. Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Doug McSchooler

Состоялись матчи девятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Бавария" в гостях обыграла "Париж" 86:82.

Фенербахче (Стамбул, Турция) - АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) 81:67

Баскония (Витория, Испания) - Виртус (Болонья, Италия) 87:76

Защитник итальянцев Салиу Ньянг сделал "дабл-дабл" (18 + 12 подборов).

Париж (Франция) - Бавария (Мюнхен, Германия) 82:86

Лидеры парижан провели выдающийся матч: Джастин Робинсон (22 + 3 подбора + 5 передач) и Надир Хифи (21 + 3 передачи + 2 перехвата).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" в овертайме проиграл "Монако"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" победил "Дубай"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

"Трипл-дабл" Николы Йокича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 ноября 2025

Первая победа "Бруклина". Результаты матчей НБА