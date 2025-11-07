x
Спорт
Спорт

Евролига. "Маккаби" в овертайме проиграл "Монако"

Баскетбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 06:37 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 06:37
Евролига. "Маккаби" в овертайме проиграл "Монако"
AP Photo/Chris Watkins

В матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Маккаби" в овертайме проиграл "Монако" 107:112.

Счет основного времени 96:96.

"Маккаби" вел в сете после 10 минут 26:22, 20 - 48:46, 30 - 76:71.

Лучший игрок матча -защитник "Монако" Майк Джеймс (34 + 6 подборов + 7 передач + 2 перехвата).

Лучшие в составе "Маккаби" - Лонни Уокер (19 + 3 подбора + 4 передачи) и Ти Джей Лиф (18 + 5 подборов).

