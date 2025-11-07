Известный футболист покончил жизнь самоубийством

6 ноября погиб 24-летний футболист (американский футбол) Маршон Ниланд, сообщает сайт клуба "Даллас Ковбойс".

По сообщениям техасских СМИ, полиция гналась за автомобилем спортсмена, но тому удалось скрыться. Позже машина Маршона Ниланда была обнаружена со следами аварии. А он - мертвым.

По предварительным данным, футболист застрелился.

Полиция проводит расследование.

Маршон Ниланд был звездой команды университета Мичигана.

В 2024 году он был выбран на драфте "Даллас Ковбойс".