"Трипл-дабл" Николы Йокича. Достижение Уэстбрука. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Денвер" победил "Майами" 122:112.
Мемфис Гризлиз - Хьюстон Рокетс 109:124
Лидеры техасцев сделали "дабл-даблы": Амен Томпсон (28 + 10 подборов), Альперен Шенгюн (20 + 16 подборов)
Даллас Мжверикс - Нью-Орлеан Пеликанз 99:101
"Даллас" экспериментировал с составом и позициями, что видимо сказалось на результате.
Флэгг перешёл с позиции разыгрывающего на позицию лёгкого форварда. Д’Анджело Расселл впервые в этом сезоне вышел в стартовом составе на позиции разыгрывающего. Клей Томпсон впервые с марта прошлого года начал матч на лавке.
Денвер Наггетс - Майами Хит 122:112
Никола Йокич сделал пятый "трипл-дабл" в этом сезоне (33 + 15 подборов + 16 передач).
Лос-Анджелес Лейкерс - Сан-Антонио Сперс 118:116
Лидер "Лейкерс" Лука Дончич провел выдающийся матч (35 + 13 передач + 9 подборов + 5 перехватов).
В конце встречи хозяева провели серию 21:10 и победили.
Сакраменто Кингз - Голден Стэйт Уорриорз 121:116
Рассел Уэстбрук совершил 204 "трипл-лабл" (23 + 16 подборов + 10 передач).
Деннис Шредер в последней четверти забросил три трехочковых. Хозяева провели решающую серию 11:0.