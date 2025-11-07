One. Иффе Лундберн переходит из "Партизана" в "Маккаби"
время публикации: 07 ноября 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 15:20
По информации One, датский атакующий защитник Иффе Лундберн в ближайшее время перейдет в тель-авивский "Маккаби".
Датчанин в прошлом году перешел из "Виртуса" в "Партизан", но в этом сезоне в состав не попадает.
По данным сербских СМИ, "Партизан" выплатит баскетболисту 500 тысяч евро, "Маккаби" - оставшиеся по контракту 800 тысяч евро.
Ранее Габриэль Иффе Лундберг выступал за "Хорсенс" (Дания), "Манресу" (Испания), "Тенерифе", "Зелена Гура" (Польша), ЦСКА (Москва), "Финикс Санз".
