07 ноября 2025
Спорт

One. Иффе Лундберн переходит из "Партизана" в "Маккаби"

Баскетбол
время публикации: 07 ноября 2025 г., 15:12 | последнее обновление: 07 ноября 2025 г., 15:20
One. Иффе Лундберн перехрдит из "Партизана" в "Маккаби"
AP Photo/Rick Scuteri

По информации One, датский атакующий защитник Иффе Лундберн в ближайшее время перейдет в тель-авивский "Маккаби".

Датчанин в прошлом году перешел из "Виртуса" в "Партизан", но в этом сезоне в состав не попадает.

По данным сербских СМИ, "Партизан" выплатит баскетболисту 500 тысяч евро, "Маккаби" - оставшиеся по контракту 800 тысяч евро.

Ранее Габриэль Иффе Лундберг выступал за "Хорсенс" (Дания), "Манресу" (Испания), "Тенерифе", "Зелена Гура" (Польша), ЦСКА (Москва), "Финикс Санз".

Спорт
