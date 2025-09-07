Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Сборная Израиля заняла второе место
В Инсбруке завершается юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу.
Мужская сборная Израиля (спортсмены до 17 лет) заняла второе место.
В полуфинале израильтяне победили чехов 47:46.
В финале сборная Израиля проиграла испанцам 14:34.
Смешанная сборная Израиля (возраст до 15 лет) в последнем матче проиграла украинцам 39:58.
Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.
