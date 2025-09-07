x
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 сентября 2025
|
07 сентября 2025
|
последняя новость: 07:47
07 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Сборная Израиля заняла второе место

Американский футбол
время публикации: 07 сентября 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 07:30
Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Сборная Израиля заняла второе место
AP Photo/Abbie Parr

В Инсбруке завершается юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу.

Мужская сборная Израиля (спортсмены до 17 лет) заняла второе место.

В полуфинале израильтяне победили чехов 47:46.

В финале сборная Израиля проиграла испанцам 14:34.

Смешанная сборная Израиля (возраст до 15 лет) в последнем матче проиграла украинцам 39:58.

Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 сентября 2025

Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 сентября 2025

Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Израильтяне победили чехов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 04 сентября 2025

Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 августа 2023

Флаг-футбол. Сборная Израиля завоевала бронзовые медали чемпионата Европы