Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян

В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).

Мужская сборная Израиля (спортсмены до 17 лет) выиграла первые 4 матча группового этапа.

В третьем матче израильтяне победили финнов 47:20, в четвертом - австрийцев 27:20.

Сегодня израильтяне встречаются со сборной Чехии.

Украинцы в пяти матчах одержали одну победу.

Смешанная сборная Израиля (спортсмены до 15 лет) одержала две победы в пяти матчах группового этапа и заняла четвертое место в группе В.

Украинцы одержали три победы и заняли третье место в группе А.

Сегодня сборные Украины и Израиля сыграют в матче плэй-офф.

Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.