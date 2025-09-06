Юношеский чемпионат Европы по флаг-футболу. Результаты израильтян
время публикации: 06 сентября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 06 сентября 2025 г., 10:53
В Инсбруке проходит юношеский чемпионата Европы по флаг-футболу. Турнир проводится в двух возрастных категориях (до 17 и до 15 лет).
Мужская сборная Израиля (спортсмены до 17 лет) выиграла первые 4 матча группового этапа.
В третьем матче израильтяне победили финнов 47:20, в четвертом - австрийцев 27:20.
Сегодня израильтяне встречаются со сборной Чехии.
Украинцы в пяти матчах одержали одну победу.
Смешанная сборная Израиля (спортсмены до 15 лет) одержала две победы в пяти матчах группового этапа и заняла четвертое место в группе В.
Украинцы одержали три победы и заняли третье место в группе А.
Сегодня сборные Украины и Израиля сыграют в матче плэй-офф.
Флаг-футбол - бесконтактная версия американского футбола.
