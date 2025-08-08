Лига конференций. Хайфский "Маккаби" победил в Польше
время публикации: 08 августа 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 06:35
В первом матче третьего тура квалификации Лиги конференций хайфский "Маккаби" в гостях победил "Ракув" (Ченстохова) 1:0.
Победный гол на 61-й минуте забил Этан Азулай.
Поляки владели значительным преимуществом (56% владения мячом, 14:6 по ударам, 8:2 по угловым).
Точнее били израильтяне 5:4.
Лучшим игроком матча признан вратарь "Маккаби" украинец Георгий Ермаков.
Ссылки по теме