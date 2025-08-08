x
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 августа 2025
|
08 августа 2025
|
последняя новость: 07:53
08 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига конференций. Хайфский "Маккаби" победил в Польше

Футбол
время публикации: 08 августа 2025 г., 06:35 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 06:35
Лига конференций. Хайфский "Маккаби" победил в Польше
AP Photo/Frank Franklin II

В первом матче третьего тура квалификации Лиги конференций хайфский "Маккаби" в гостях победил "Ракув" (Ченстохова) 1:0.

Победный гол на 61-й минуте забил Этан Азулай.

Поляки владели значительным преимуществом (56% владения мячом, 14:6 по ударам, 8:2 по угловым).

Точнее били израильтяне 5:4.

Лучшим игроком матча признан вратарь "Маккаби" украинец Георгий Ермаков.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

"Рига" разгромила "Бейтар". Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Претенденты на приз Йохана Кройфа
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Номинанты на приз Льва Яшина
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 августа 2025

Массовая драка в товарищеском матче "Бетис" - "Комо"