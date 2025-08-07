"Рига" разгромила "Бейтар". Результаты матчей Лиги конференций

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.

Араз (Азербайджан) - Омония (Никосия, Кипр) 0:4

В первом тайме два мяча забил Лойзос Лойзу. После перерыва отличились бывший полузащитник венской "Аустрии" и пловдивского "Локомотива" Эвандро и бывший нападающий "Монако", "Интера" и "Манчестер сити" Стеван Йоветич.

Арис (Кипр) - АЕК (Афины, Греция) 2:2

На 18-й минуте греки вели в счете 2:0. На 31-й минуте была ничья 2:2.

Кауно Жальгирис (Литва) - Арда (Болгария) 0:1

Уже на 2-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален Дамьян Павлович.

Победный гол на 53,-й минуте забил вышедший на замену Антони Вутов.

Милсами (Молдова) - Виртус (Сан-Марино) 3:2

Русенборг (Норвегия) - Хаммарбю (Швеция) 0:0

Баник (Острава, Чехия) - Аустрия (Вена, Австрия) 4:3

АИК (Швеция) - Дьор (Венгрия) 2:1

Рига (Латвия) - Бейтар (Иерусалим, Израиль) 3:0

Во втором тайме голы забили Реджинальдо Рамирес, бывший полузащитник "Вереса" (Ровно) Яга Сиквейра и Баба Муса.

Силкеборг (Дания) - Ягеллония (Бялосток, Польша) 0:1

Викинг (Норвегия) - Башакшехир (Турция) 1:3