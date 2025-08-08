x
Спорт

Лига конференций. "Полесье" разгромило венгров. Израильтянин вышел на замену

Футбол
время публикации: 08 августа 2025 г., 08:22 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 08:22
Лига конференций. "Полесье" разгромило венгров. Израильтянин вышел на замену
AP Photo/Darko Vojinovic

Состоялись первые матчи третьего отборочного этапа Лиги конференций.

Андерлехт (Брюссель, Бельгия) - Шериф (Тирасполь, Молдова) 3:0

АЗ (Алкмаар, Нидерланды) - Вадуц (Лихтенштейн) 3:0

Два мяча забил бывший форвард "Тоттенхэма" Трой Пэрротт.

Дифферданж (Люксембург) - Левадия (Таллинн, Эстония) 2:3

Левски (София, Болгария) - Сабах (Баку, Азербайджан) 1:0

Победный гол на 8-й минуте компенсированного времени забил Борислав Рупанов.

Олимпия (Любляна, Словения) - Эгнатия (Албания) 0:0

Полесье (Житомир, Украина) - Пакш (Венгрия) 3:0

Голы забили бывший полузащит ник киевского "Динамо" Александр Андреевский, Данило Бескоровайный и бывший полузащитник киевского "Динамо" Богдан Леднев.

Израильский полузащитник Томер Йосефи вышел на замену на 78-й минуте.

Спарта (Прага, Чехия) - Арарат (Ереван, Армения) 4:1

Викингур (Фарерские острова) - Линфилд (Северная Ирландия) 2:1

Лозанна (Швейцария) - Астана (Казахстан) 3:1

Балкани (Косово) - Шемрок Роверс (Ирландия) 1:0

