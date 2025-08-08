Лига Европы. Дубль Горби. "Шахтер" сыграл вничью в Греции
время публикации: 08 августа 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 07:19
Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.
Фредрикштад (Норвегия) - Мидтьюланд (Дания) 1:3
Линкольн Ред Имп (Гибралтар) - Ноа (Ереван, Армения) 1:1
АЕК (Ларнака, Кипр) - Легия (Варшава, Польша) 4:1
ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - Спортинг (Брага, Португалия) 1:2
Оба мяча в ворота хозяев забил Горби.
Хоккен (Швеция) - Бранн (Норвегия) 0:2
ПАОК (Салоники, Греция) - Вольфсбергер (Австрия) 0:0
Панатинаикос (Афины, Греция) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:0
Зриньски (Босния и Герцеговина) - Брейдаблик (Исландия) 1:1
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Дрита (Косово) 3:2
Серветт (Женева, Швейцария) - Утрехт (Нидерланды) 1:3
