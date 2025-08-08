x
08 августа 2025
Спорт

Лига Европы. Дубль Горби. "Шахтер" сыграл вничью в Греции

Футбол
время публикации: 08 августа 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 08 августа 2025 г., 07:19
Лига Европы. Дубль Горби. "Шахтер" сыграл вничью в Греции
AP Photo/Jayne Kamin-Oncea

Состоялись первые матчи третьего отборочного раунда Лиги Европы.

Фредрикштад (Норвегия) - Мидтьюланд (Дания) 1:3

Линкольн Ред Имп (Гибралтар) - Ноа (Ереван, Армения) 1:1

АЕК (Ларнака, Кипр) - Легия (Варшава, Польша) 4:1

ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) - Спортинг (Брага, Португалия) 1:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Горби.

Хоккен (Швеция) - Бранн (Норвегия) 0:2

ПАОК (Салоники, Греция) - Вольфсбергер (Австрия) 0:0

Панатинаикос (Афины, Греция) - Шахтер (Донецк, Украина) 0:0

Зриньски (Босния и Герцеговина) - Брейдаблик (Исландия) 1:1

Стяуа (Бухарест, Румыния) - Дрита (Косово) 3:2

Серветт (Женева, Швейцария) - Утрехт (Нидерланды) 1:3

Спорт
