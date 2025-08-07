Претенденты на приз Йохана Кройфа

В рамках церемонии вручения "Золотого мяча" будут вручаться другие футбольные награды.

В том числе Приз Йоханна Кройфа - награда лучшему тренеру года.

Сегодня названы пять претендентов на этот приз:

Антонио Конте стал с "Наполи" чемпионом Италии.

Луис Энрике завоевал с ПСЖ четыре трофея, в том числе стал победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов.

Ханс-Дитер Флик выиграл с "Барселоной" чемпионат испании и завоевал в прошлом сезоне три рофея.

Энцо Мареска стал с "Челси" победителем клубного чемпионата мира.

Арне Слот стал с "Ливерпулем" чемпионом Англии.