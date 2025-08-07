Претенденты на приз Йохана Кройфа
В рамках церемонии вручения "Золотого мяча" будут вручаться другие футбольные награды.
В том числе Приз Йоханна Кройфа - награда лучшему тренеру года.
Сегодня названы пять претендентов на этот приз:
Антонио Конте стал с "Наполи" чемпионом Италии.
Луис Энрике завоевал с ПСЖ четыре трофея, в том числе стал победителем чемпионата Франции и Лиги чемпионов.
Ханс-Дитер Флик выиграл с "Барселоной" чемпионат испании и завоевал в прошлом сезоне три рофея.
Энцо Мареска стал с "Челси" победителем клубного чемпионата мира.
Арне Слот стал с "Ливерпулем" чемпионом Англии.
