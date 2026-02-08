Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль"
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:55
В матче двадцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Ливерпуль" 2:1.
В первом тайме гости играли получше. Правда в конце тайма "красные" активизировались и даже требовали у арбитра пенальти. Комментатор сказал "За такое пенальти не дадут".
Большую часть второго тайма "Ливерпуль" играл хорошо, но в концовке растерял преимущество и проиграл.
"Красные" упустили несколько моментов, а на 74-й минуте открыли счет. Дминик Собослаи забил ударом со штрафного.
На 84-й минуте Холанн забросил мяч в штрафную. Бернарду Силва сравнял счет 1:1. На 3-й минуте компенсированного времени Холанн реализовал пенальти 1:2.
На десятой минуте компенсированного времени был удален Собослаи.
