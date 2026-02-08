Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль"

В матче двадцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Ливерпуль" 2:1.

В первом тайме гости играли получше. Правда в конце тайма "красные" активизировались и даже требовали у арбитра пенальти. Комментатор сказал "За такое пенальти не дадут".

Большую часть второго тайма "Ливерпуль" играл хорошо, но в концовке растерял преимущество и проиграл.

"Красные" упустили несколько моментов, а на 74-й минуте открыли счет. Дминик Собослаи забил ударом со штрафного.

На 84-й минуте Холанн забросил мяч в штрафную. Бернарду Силва сравнял счет 1:1. На 3-й минуте компенсированного времени Холанн реализовал пенальти 1:2.

На десятой минуте компенсированного времени был удален Собослаи.