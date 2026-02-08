x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 01:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 01:55
09 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль"

Футбол
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:55 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:55
Футбол. Чемпионат Англии. "Манчестер Сити" победил "Ливерпуль"
AP Photo/Jon Super

В матче двадцать пятого тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" победил в гостях "Ливерпуль" 2:1.

В первом тайме гости играли получше. Правда в конце тайма "красные" активизировались и даже требовали у арбитра пенальти. Комментатор сказал "За такое пенальти не дадут".

Большую часть второго тайма "Ливерпуль" играл хорошо, но в концовке растерял преимущество и проиграл.

"Красные" упустили несколько моментов, а на 74-й минуте открыли счет. Дминик Собослаи забил ударом со штрафного.

На 84-й минуте Холанн забросил мяч в штрафную. Бернарду Силва сравнял счет 1:1. На 3-й минуте компенсированного времени Холанн реализовал пенальти 1:2.

На десятой минуте компенсированного времени был удален Собослаи.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Израиля по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Умер бывший полузащитник "Апоэля" (Петах-Тиква) и сборной Литвы
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Чемпионом Европы по футзалу стала сборная Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 февраля 2026

Футбол. Манор Соломон забил. Результаты матчей чемпионата Италии