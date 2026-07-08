Французская прокуратура начала расследование высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи против Килиана Мбаппе.

По данным The Guardian, французские власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в публичном оскорблении при отягчающих обстоятельствах или подстрекательстве к ненависти и насилию.

Жалобу подала Французская федерация футбола.

После поражения сборной Парагвая от французов, сенатор от Либерально-радикальной партии Селесте Амарилья опубликовала в соцсетях расистские оскрбления в адрес Килиана Мбаппе, забившего победный гол.

Она назвала капитана сборной Франции " колонизированным камерунцем, отчаянно пытающимся выдать себя за француза" и заподозрила, что он "так и не научился писать".

Парагвайские футболисты, пользуясь либерализмом судьи из Узбекистана, играли грубо и постоянно провоцировали французов, в том числе и Мбаппе.

В заявлении Федерации футбола Франции назвала заявления сенатора оскорбительными и абсолютно неприемлемыми.