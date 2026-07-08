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Спорт

Французская прокуратура начала расследование расистских заявлений сенатора против Килиана Мбапппе

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Скандалы в спорте
время публикации: 08 июля 2026 г., 13:13 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 13:13
Французская прокуратура начала расследование расистских заявлений сенатора против Килиана Мбапппе
AP Photo/Jorge Saenz

Французская прокуратура начала расследование высказываний парагвайского сенатора Селесты Амарильи против Килиана Мбаппе.

По данным The Guardian, французские власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в публичном оскорблении при отягчающих обстоятельствах или подстрекательстве к ненависти и насилию.

Жалобу подала Французская федерация футбола.

После поражения сборной Парагвая от французов, сенатор от Либерально-радикальной партии Селесте Амарилья опубликовала в соцсетях расистские оскрбления в адрес Килиана Мбаппе, забившего победный гол.

Она назвала капитана сборной Франции " колонизированным камерунцем, отчаянно пытающимся выдать себя за француза" и заподозрила, что он "так и не научился писать".

Парагвайские футболисты, пользуясь либерализмом судьи из Узбекистана, играли грубо и постоянно провоцировали французов, в том числе и Мбаппе.

В заявлении Федерации футбола Франции назвала заявления сенатора оскорбительными и абсолютно неприемлемыми.

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