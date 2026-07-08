x
08 июля 2026
|
последняя новость: 13:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июля 2026
|
08 июля 2026
|
последняя новость: 13:39
08 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Аргентинские фанаты дразнили тренера сборной Египта израильскими флагами

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 08 июля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 12:32
Аргентинские фанаты дразнили тренера сборной Египта израильскими флагами
AP Photo/Jacob Kupferman

Аргентинцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив египтян 3:2.

Аргентинские болельщики дразнили тренера сборной Египта Хосама Хасана, известного высказываниями в поддержку палестинцев, демонстрируя флаг Израиля.

Хосам Хасан после матча обвинил судью и руководство ФИФА в поражении его команды. Он сказал "Мы были лучше, но футбол несправедлив. Возможно, они хотят, чтобы чемпионы мира и Месси продолжали выступать на чемпионате мира в маркетинговых целях".

Также тренер египтян пообещал ФИФА страшную месть: он не будет смотреть матчи чемпионата мира в знак протеста против несправедливости и необъективности, жертвами которых стала его команда.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июля 2026

Лионель Месси - лучший бомбардир чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июля 2026

Египтяне обнаружили заговор и подали жалобу на арбитра
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июля 2026

Чемпионат мира. Четвертьфинальные пары
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 июля 2026

Швейцарцы победили сборную Колумбии в серии пенальти