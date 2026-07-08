Аргентинские фанаты дразнили тренера сборной Египта израильскими флагами
время публикации: 08 июля 2026 г., 12:32 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 12:32
Аргентинцы вышли в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, победив египтян 3:2.
Аргентинские болельщики дразнили тренера сборной Египта Хосама Хасана, известного высказываниями в поддержку палестинцев, демонстрируя флаг Израиля.
Хосам Хасан после матча обвинил судью и руководство ФИФА в поражении его команды. Он сказал "Мы были лучше, но футбол несправедлив. Возможно, они хотят, чтобы чемпионы мира и Месси продолжали выступать на чемпионате мира в маркетинговых целях".
Также тренер египтян пообещал ФИФА страшную месть: он не будет смотреть матчи чемпионата мира в знак протеста против несправедливости и необъективности, жертвами которых стала его команда.
Ссылки по теме