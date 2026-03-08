Футбол. Дерби старой фермы завершилось массовыми беспорядками

"Селтик" вышел в полуфинал Кубка Шотландии, победив в серии пенальти "Глазго Рейнджерс" 4:2.

Основное и дополнительное время Дерби старой фермы (Дерби старой фирмы) завершилось вничью 0:0.

Пенальти в послематчевой серии не забили Джеймс Тавернье и бывший форвард молодежного состава ПСЖ Джейди Гассама.

На 100-й минуте "Рейнджерс" забил гол, который не был засчитан из-за офсайда.

Британские СМИ сообщают, что после окончания матча "воцарился хаос". Фанаты прорвались на поле и устроили драки между собой. а также с сотрудниками безопасности и полиции.