Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 953-й гол

В матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях победил "Неом" 3:1.

"Аль-Наср" победил во всех матчах чемпионата и уверенно лидирует.

На 47-й минуте бывший нападающий "Сантоса" и "Страсбура" Анжело открыл счет 0:1.

На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален бывший форвард уругвайского "Ливерпуля" Лусиано Родригес.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его 953-й гол в карьере.

На 84-й минуте Ахмед Абду сократил отставание 1:2.

На 86-й минуте точку в матче поставил Жоау Феликс.