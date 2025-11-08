Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 953-й гол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 19:17
В матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях победил "Неом" 3:1.
"Аль-Наср" победил во всех матчах чемпионата и уверенно лидирует.
На 47-й минуте бывший нападающий "Сантоса" и "Страсбура" Анжело открыл счет 0:1.
На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален бывший форвард уругвайского "Ливерпуля" Лусиано Родригес.
На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его 953-й гол в карьере.
На 84-й минуте Ахмед Абду сократил отставание 1:2.
На 86-й минуте точку в матче поставил Жоау Феликс.
Ссылки по теме