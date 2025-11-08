x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 19:17
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 953-й гол

Футбол
Знаменитые спортсмены
время публикации: 08 ноября 2025 г., 19:17 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 19:17
Чемпионат Саудовской Аравии. Криштиану Роналду забил 953-й гол
AP Photo/Chan Long Hei

В матче восьмого тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" в гостях победил "Неом" 3:1.

"Аль-Наср" победил во всех матчах чемпионата и уверенно лидирует.

На 47-й минуте бывший нападающий "Сантоса" и "Страсбура" Анжело открыл счет 0:1.

На 56-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Удален бывший форвард уругвайского "Ливерпуля" Лусиано Родригес.

На 65-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти. Это его 953-й гол в карьере.

На 84-й минуте Ахмед Абду сократил отставание 1:2.

На 86-й минуте точку в матче поставил Жоау Феликс.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

"Боруссия" упустила победу в Гамбурге. "Бавария" чуть не проиграла в Берлине
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Умер легендарный нападающий "Пахтакора"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Десятый тур начался. "Апоэли" сыграли вничью
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Нервный финал в битве английских гигантов