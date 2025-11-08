Десятый тур начался. "Апоэли" сыграли вничью

В стартовом матче десятого ура чемпионата Израиля по футболу столичный и тель-авивский "Апоэли" сыграли вничью 0:0.

Столичный "Апоэль" в этом чемпионате еще не побеждал (4 ничьи - предпоследнее место). А по сегодняшнему матчу не ясно, хочет ли победить вообще. Если верить оценкам специалистов, то xG (ожидаемые голы) хозяев 0.12 (то есть на десятую часть гола наиграли). Объективная статистика это подтверждает 1 удар в створ ворот, ни одного голевого момента.

Гости нанесли пять точных ударов. При этом создали один голевой момент.