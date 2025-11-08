x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 17:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 17:32
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Десятый тур начался. "Апоэли" сыграли вничью

Футбол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 17:32
Десятый тур начался. "Апоэли" сыграли вничью
AP Photo/Ian Walton

В стартовом матче десятого ура чемпионата Израиля по футболу столичный и тель-авивский "Апоэли" сыграли вничью 0:0.

Столичный "Апоэль" в этом чемпионате еще не побеждал (4 ничьи - предпоследнее место). А по сегодняшнему матчу не ясно, хочет ли победить вообще. Если верить оценкам специалистов, то xG (ожидаемые голы) хозяев 0.12 (то есть на десятую часть гола наиграли). Объективная статистика это подтверждает 1 удар в створ ворот, ни одного голевого момента.

Гости нанесли пять точных ударов. При этом создали один голевой момент.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Нервный финал в битве английских гигантов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Динамо" (Киев) разгромило боснийцев. Результаты матчей Лиги конференций