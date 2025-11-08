x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 17:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 17:32
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Нервный финал в битве английских гигантов

Футбол
время публикации: 08 ноября 2025 г., 16:59 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 17:07
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 2:2
AP Photo/Ian Walton

В стартовом матче одиннадцатого тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью 2:2.

На 90-й минуте счет был 1:1.

"Тоттенхэм" вышел на поле с заявкой на атаку. В стартовом составе были Коло Муани и Ришарлисон.

Первый опасный момент стал голевым. На 32-й минуте Мбемо головой метров с 8 отправил мяч в ворота лондонцев 0:1.

"Шпоры" в первом тайме больше владели мячом, но не нанесли ни одного точного удара.

Первый опасный момент хозяева создали на 55-й минуте. Капитан "Тоттенхэма" Ромеро хитро пробил метров с 7. Вратарь ногой перевел мяч на угловой. Через 2 минуты Пальинья метров с 10 нанес удар в дальний угол. Ламменс выручил гостей.

На 62-й минуте гол "Тоттенхэма" отменили из-за офсайда.

На 84-й минуте лондонцы перехватили мяч в центре поля и отыгрались. Одобер отправил мяч на фланг. Удоджи навесил. Матис тель с разворота отправил мяч в дальний угол 1:1.

На первой минуте компенсированного времени хозяева одали угловой. Одобер нанес удар с линии штрафной. Мяч попал в голову Ришарлисону и влетел в сетку 2:1.

"Красные дьяволы" отыгрались через 5 минут. После подачи углового Матис де Лигт головой отправил ямч в сетку 2:2.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Италии. Первая победа "Пизы"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Эффектный победный гол на последних секундах. "Вердер" укротил "волков"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

"Динамо" (Киев) разгромило боснийцев. Результаты матчей Лиги конференций
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 ноября 2025

Чемпионат Франции. "Ренн" победил в Париже