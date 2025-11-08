x
08 ноября 2025
Спорт

"Боруссия" упустила победу в Гамбурге. "Бавария" чуть не проиграла в Берлине

Футбол
Сенсации
время публикации: 08 ноября 2025 г., 18:58 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 18:58
Гарри Кейн сравнял счет на третьей минуте компенсированного времени
AP Photo/Martin Meissner

Состоялись матчи десятого тура чемпионата Германии. "Гамбург" сыграл вничью с дортмундской "Боруссией" 1:1.

Байер (Леверкузен) - Хайденхайм 6:0

Во второй раз в истории "фармацевты" забили не менее 6 голов в матче Бундеслиги. В 2000 году "Байер" разгромил "Ульм" 9:1.

После первого тайма 5:0.

По 2 гола забили Патрик Шик и Ибрагим Маза (1 и.ля приобретен у берлинской "Герты" за 12 миллионов евро). По одному голу забили Йонас Хоффманн и Эрнест Поку (12 августа приобретен у АЗ за 10 миллионов евро).

Гамбург - Боруссия (Дортмунд) 1:1

Израильский голкипер Даниэль Перец остался у "Гамбурга" в запасе.

Хозяева отыгрались на 7-й минуте компенсированного времени. Гол забил Рансфорд Кенигсдорфер.

Хоффенхайм - Лейпциг 3:1

Гости считались фаворитом матча. В девяти последних матчах "деревенские парни" во второй раз обыграли "Лейпциг".

Унион (Берлин) - Бавария (Мюнхен) 2:2

Фаворит и лидер едва не проиграл. Гарри Кейн сравнял счет на третьей минуте компенсированного времени.

