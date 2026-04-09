Баскетбол. Одед Каташ продлил контракт с тель-авивским "Маккаби"
время публикации: 09 апреля 2026 г., 08:20 | последнее обновление: 09 апреля 2026 г., 08:20
Одед Каташ подписал трехлетнее продление контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт Евролиги.
Одеде Каташ возглавляет "Маккаби" с лета 2022 года. Ранее он тренировал "желтых" в 2007-08 годах.
"Маккаби" под его руководством дважды становился чемпионом Израиля.
