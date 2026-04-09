Баскетбол. Одед Каташ продлил контракт с тель-авивским "Маккаби"

Одед Каташ подписал трехлетнее продление контракта с тель-авивским "Маккаби", сообщает официальный сайт Евролиги.

Одеде Каташ возглавляет "Маккаби" с лета 2022 года. Ранее он тренировал "желтых" в 2007-08 годах.

"Маккаби" под его руководством дважды становился чемпионом Израиля.