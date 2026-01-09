Энтони Эдвардс набрал 10 тысяч очков. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА..Игра "Чикаго" - Майами" перенесена из-за влаги на площадке.
Шарлотт Хорнетс - Индиана Пэйсерс 112:114
"Индиана" прервала серию из 13 поражений. Решающую роль сыграл Паскаль Сиакам (30 + 14 подборов). Он сделал победный бросок за 11 секунд до финальной сирены.
Миннесота Тимбервулвз - Кливленд Кавальерз 131:122
"Волки" одержали четвертую победу подряд.
Лучшим в составе победителей был Джулиус Рэндл (28 + 11 подборов + 8 передач).
Лидер "Миннесоты" Энтони Эдвардс набрал 25 очков. сделал 7 подборов и 9 передач. Он стал третьим в списке самых молодых игроков, набравших 10 000 очков. Его опережают Леброн Джеймс и Кевин Дюрант.
Юта Джаз - Даллас Мэверикс 116:114
"Юта" прервала серию из 5 поражений.
Лидер хозяев Лаури Маркканен набрал 33 очка и сделал 7 подборов.