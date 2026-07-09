x
09 июля 2026
|
последняя новость: 12:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
09 июля 2026
|
09 июля 2026
|
последняя новость: 12:48
09 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Утонул бывший футболист сборной Румынии

Футбол
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:07
Утонул бывший футболист сборной Румынии
AP Photo/Vadim Ghirda

8 июля в озере неподалеку от деревни Шаеш утонул бывший футболист сборной Румынии Габриэль Мурешан, сообщают румынские СМИ.

Ему было 44 года.

Опорный полузащитник выступал за клубы "Газ Метан" (Медиаш), "Деалул Маре" (Сигишоара), "Мобила" (Совата), "Глория" (Быстрица), ЧФР (Клуж-Напока), "Томь" (Томск), АСА (Таргу Муреш).

В 2007-11 годах Габриэль Мурешан был игроком сборной Румынии.

Он трехкратный чемпион Румынии, трехкратный обладатель Кубка и Суперкубка Румынии.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 июля 2026

Умер известный футболист, участник Маккабиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 июля 2026

Известный румынский футболист погиб а результате несчастного случая
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 июня 2026

Умер легендарный футболист дортмундской "Боруссии", призер чемпионата мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июня 2026

Умер знаменитый итальянский футболист Игорь "Царь" Протти