Утонул бывший футболист сборной Румынии
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:59 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 12:07
8 июля в озере неподалеку от деревни Шаеш утонул бывший футболист сборной Румынии Габриэль Мурешан, сообщают румынские СМИ.
Ему было 44 года.
Опорный полузащитник выступал за клубы "Газ Метан" (Медиаш), "Деалул Маре" (Сигишоара), "Мобила" (Совата), "Глория" (Быстрица), ЧФР (Клуж-Напока), "Томь" (Томск), АСА (Таргу Муреш).
В 2007-11 годах Габриэль Мурешан был игроком сборной Румынии.
Он трехкратный чемпион Румынии, трехкратный обладатель Кубка и Суперкубка Румынии.
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