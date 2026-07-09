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Спорт

Предсказания компьютера. Главный фаворит чемпионата мира - сборная Франции

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:28
Предсказания компьютера. Главный фаворит чемпионата мира - сборная Франции
AP Photo/Martin Meissner

Перед началом четвертьфиналов суперкомпьютер статистического сервиса Opta выдал прогноз.

Главным фаворитом чемпионата мира по футболу остается сборная Франции.

На втором месте испанцы, которые обошли в рейтинге фаворитов аргентицев. Шансы действующих чемпионов понизились после тяжелых побед над сборными Кабо Верде и Египта.

Спорт
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