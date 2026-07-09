Предсказания компьютера. Главный фаворит чемпионата мира - сборная Франции
время публикации: 09 июля 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 09 июля 2026 г., 11:28
Перед началом четвертьфиналов суперкомпьютер статистического сервиса Opta выдал прогноз.
Главным фаворитом чемпионата мира по футболу остается сборная Франции.
На втором месте испанцы, которые обошли в рейтинге фаворитов аргентицев. Шансы действующих чемпионов понизились после тяжелых побед над сборными Кабо Верде и Египта.
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