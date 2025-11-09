x
09 ноября 2025
|
последняя новость: 12:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 ноября 2025
|
09 ноября 2025
|
последняя новость: 12:14
09 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Победительницей Итогового турнира WTA стала Елена Рыбакина

Теннис
время публикации: 09 ноября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 10:52
Победительницей Итогового турнира WTA стала Елена Рыбакина
AP Photo/ Fatima Shbair

Победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации стала Елена Рыбакина (Казахстан).

В финале турнира, который проходил в Эр-Рияде, она победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:3, 7:6.

На данный момент Елена Рыбакуина занимает шестое место в рейтинге WTA.

Президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев наградил теннисистку орденом "Барыс" третьей степени.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 ноября 2025

Теннис на колясках. Израильтянин стал победителем турнира в Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 02 ноября 2025

Янник Синнер стал победителем турнира в Париже и первой ракеткой мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Теннис. Израильтянка стала победительницей турнира на Кипре
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 октября 2025

Теннис. Победительницей турнира в Токио стала Белинда Бенчич