Победительницей Итогового турнира WTA стала Елена Рыбакина

Победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации стала Елена Рыбакина (Казахстан).

В финале турнира, который проходил в Эр-Рияде, она победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:3, 7:6.

На данный момент Елена Рыбакуина занимает шестое место в рейтинге WTA.

Президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев наградил теннисистку орденом "Барыс" третьей степени.