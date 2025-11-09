Победительницей Итогового турнира WTA стала Елена Рыбакина
время публикации: 09 ноября 2025 г., 10:52 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 10:52
Победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации стала Елена Рыбакина (Казахстан).
В финале турнира, который проходил в Эр-Рияде, она победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко 6:3, 7:6.
На данный момент Елена Рыбакуина занимает шестое место в рейтинге WTA.
Президент Казахстана Касым - Жомарт Токаев наградил теннисистку орденом "Барыс" третьей степени.
