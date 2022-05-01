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NEWSru.co.il :: В мире1 мая 2022 г., 07:13

Бои в Херсонской области: украинцы заявляют об уничтожении РЭБ, минобороны РФ утверждает, что обстреляны гражданские объекты

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Бои в Херсонской области: украинцы заявляют об уничтожении РЭБ, минобороны РФ утверждает, что обстреляны гражданские объекты

Генштаб вооруженных сил Украины передает, что в Херсонской области, оккупированной российскими войсками, артиллерийским огнем ВСУ уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы "Репеллент-1" (находится на вооружении армии РФ с 2017 года).

В свою очередь, министерство обороны РФ заявляет об обстреле украинскими военными сел Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Утверждается, что есть убитые и раненые среди мирных граждан.

Из независимых источников подтверждения или опровержения этих сведений нет.


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