Члены экипажа Crew-11 на борту МКС досрочно отправятся на Землю

Члены экипажа Crew-11 на борту Международной космической станции должны досрочно отправиться на Землю уже в среду, 15 января, сообщает американское космическое агентство NASА. Это решение принято, поскольку у одного из членов миссии возникли проблемы со здоровьем, сообщает ВВС.

Время может изменяться в зависимости от хода операций в реальном времени.

В экипаж Crew-11 входят командир экипажа Зена Кардман, пилот Майкл Финк, японский астронавт Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

У кого именно возникли проблемы со здоровьем и о какой болезни идет речь – не уточняется.

Если весь экипаж Crew-11 вернется на Землю совместно, на МКС останутся американец Кристофер Уильямс и россияне Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев из экипажа "Союз МС-28".