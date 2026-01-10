x
Мир

В ДТП на севере Таиланда пострадали израильские туристы

Таиланд
время публикации: 10 января 2026 г., 14:21 | последнее обновление: 10 января 2026 г., 14:45
В ДТП на севере Таиланда пострадали израильские туристы
AP Photo/Sakchai Lalit

В субботу, 10 января, стало известно о серьезной дорожной аварии на севере Таиланда, в которую попала группа из десяти израильских туристов.

По сообщениям страховой компании PassportCard, микроавтобус с путешественниками попал в ДТП в районе Чиангмая. В результате происшествия пострадали шесть человек: один из них находится в критическом состоянии, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия были немедленно вызваны медицинские бригады. Совместно со специалистами службы "Магнус" (Magnus Detection and Rescue) пострадавшие были доставлены в три ближайшие больницы региона для оказания экстренной помощи.

Согласно предварительным данным, представители МИД Израиля и израильское консульство в Таиланде уже проинформированы об инциденте и находятся на связи с семьями пострадавших. Страховые компании координируют процесс лечения и решают вопрос о возможной дальнейшей транспортировке раненых.

