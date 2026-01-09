Армия РФ вновь атаковала Киев, есть жертвы среди мирных граждан

В ночь на 9 января Киев подвергся очередной массированной атаке российских ударных беспилотников. По данным местных властей, погибли не менее четырех человек, около 20 получили ранения и травмы.

Сообщается, что один из погибших – медик экстренной службы, который прибыл на вызов после предыдущего удара и стал жертвой следующей атаки. Еще четверо коллег из его бригады получили ранения.

В результате атаки возникли пожары в нескольких районах Киева. Серьезные повреждения получили два жилых дома на левом берегу Днепра, а также высотное здание в центральной части города. Сообщалось о пожаре в торговом центре и падении беспилотника в районе медицинского учреждения.

Городские власти заявляют о повреждениях объектов критической инфраструктуры: фиксировались перебои с водоснабжением и другие нарушения работы инфраструктуры. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около пяти часов.