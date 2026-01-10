Нобелевский комитет не позволил лидеру венесуэльской оппозиции передать премию мира Трампу

Нобелевский комитет выпустил официальное заявление, в котором подтвердил невозможность изменения статуса уже присужденной награды. Это стало ответом на большое количество обращений, вызванных недавней инициативой лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо.

Получив Нобелевскую премию мира в 2025 году, она выразила желание разделить это признание или полностью передать свою награду президенту США Дональду Трампу. Однако, согласно позиции комитета, подобные жесты не имеют юридической силы в рамках устава премии.

В пресс-релизе подчеркивается, что правила премии однозначны: как только решение о победителе объявлено, оно становится окончательным и пересмотру не подлежит. Нобелевскую премию мира нельзя отозвать, разделить с кем-то задним числом или передать другому человеку – этот статус закрепляется за лауреатом навсегда.

Ранее президент США Дональд Трамп, говоря о новом политическом устройстве Венесуэлы, воздержался от выражения поддержки лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо, обладательнице Нобелевской премии мира.

Как рассказали газете Washington Post два источника, близкие к Белому дому, причиной этого стало именно получение ей престижной награды, на которую претендовал сам Трамп.

По словам одного из собеседников издания, несмотря на то, что она посвятила премию Трампу, само согласие ее получить награду стало "высшим грехом". "Если бы она сказала, что не может принять награду, потому что та принадлежит Трампу, то сейчас была бы президентом Венесуэлы", – сказал он.