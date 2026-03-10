ВСУ: ночью перехвачены 122 из 137 БПЛА. МО РФ: сбиты 17 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 марта 2026 года российские военные выпустили по Украине 137 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 122 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 12 ударных БПЛА в 10 локациях, а также падения фрагментов в 10 локациях.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 марта на территории Российской Федерации были перехвачены 17 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Крымом, над территорией Белгородской и Курской областей. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.