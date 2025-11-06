Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах: сотни погибших и пропавших без вести

Не менее 140 человек погибли, 127 числятся пропавшими без вести после прохождения тайфуна "Калмаэги" ("Тино") через центральные районы Филиппин. В настоящее время тайфун смещается в сторону Вьетнама, передает AFP.

Среди погибших – шестеро военных, разбившихся при крушении вертолета ВВС Филиппин во время гуманитарной миссии.

Наибольший ущерб причинен в провинции Себу, где внезапные паводки сносили жилые кварталы. По данным местных властей, из своих домов были эвакуированы около 400 тысяч жителей.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил режим чрезвычайной ситуации, чтобы ускорить выделение помощи. По оценке правительства, стихийное бедствие затронуло почти два миллиона человек. Сотни тысяч остаются в эвакуационных центрах.

Во Вьетнаме готовятся к тайфуну: власти мобилизуют военных и готовят массовые эвакуации в прибрежных провинциях центральной части страны.