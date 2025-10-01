На Филиппинах произошло сильное землетрясение, десятки погибших

Поздно вечером 30 сентября в акватории у острова Себу (Филиппины) произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр – у побережья центральных Висайских островов.

Причинен значительный ущерб зданиям и инфраструктурам.

Агентство Associated Press сообщает как минимум о более 30 погибших и сотнях пострадавших. Сведения о жертвах уточняются.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии кратковременно объявлял предупреждение о возможном цунами. Позже предупреждение было снято. Зафиксированы сотни повторных подземных толчков.

Напомним, что Филиппины находятся в так называемом Тихоокеанском огненном поясе, названном так в связи с повышенной сейсмической активностью.

Самое разрушительное землетрясение на Филиппинах за последние десятилетия произошло 17 августа 1976 года. Тогда погибли около 8000 человек. В последнее десятилетие самым разрушительным было землетрясение, происшедшее в октябре 2013-го, когда погибли около 180 человек.