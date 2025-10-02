x
02 октября 2025
|
последняя новость: 11:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 октября 2025
|
02 октября 2025
|
последняя новость: 11:00
02 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Число погибших на Филиппинах в результате землетрясения достигло 72

Землетрясения
Филиппины
время публикации: 02 октября 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 02 октября 2025 г., 10:29

Число погибших на Филиппинах в результате землетрясения достигло 72.

30 сентября в акватории у острова Себу произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр – у побережья центральных Висайских островов. Был причинен значительный ущерб зданиям и инфраструктурам.

Двое суток спасатели, используя прожекторы, экскаватор и собственные руки, разбирают обломки бетонных плит, деревянные обломки и искореженные железные прутья в обрушившемся здании в городе Бого. Однако выживших там не обнаружено.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 октября 2025

На Филиппинах произошло сильное землетрясение, десятки погибших