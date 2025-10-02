Число погибших на Филиппинах в результате землетрясения достигло 72
Число погибших на Филиппинах в результате землетрясения достигло 72.
30 сентября в акватории у острова Себу произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр – у побережья центральных Висайских островов. Был причинен значительный ущерб зданиям и инфраструктурам.
Двое суток спасатели, используя прожекторы, экскаватор и собственные руки, разбирают обломки бетонных плит, деревянные обломки и искореженные железные прутья в обрушившемся здании в городе Бого. Однако выживших там не обнаружено.
