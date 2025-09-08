x
Мир

Национальное собрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабинету Франсуа Байру

Франция
Эмманюэль Макрон
время публикации: 08 сентября 2025 г., 21:06 | последнее обновление: 08 сентября 2025 г., 21:06
Франсуа Байру и Эмманюэль Макрон
AP /Pool Reuters /Tom Nicholson

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции проголосовало за вотум недоверия премьер-министру Франсуа Байру, что стало ударом по кабинету, сформированному всего девять месяцев назад. 364 депутата проголосовали против правительства Байру, а за него – лишь 194.

Крах правительства связывают с непопулярным планом сокращения дефицита бюджета на 44 млрд евро за счет сокращения пенсий и зарплат госслужащих, вакансий бюджетников, закупок лекарств, финансирования заморских территорий, отмены выходных 8 мая и на Пасху, но с повышением расходов на оборону на 3 млрд.

Согласно сообщениям во французских СМИ, Байру подаст заявление об уходе с поста утром 9 сентября.

Елисейский дворец распространил заявление, в котором говорится, что президент Франции Эмманюэль Макрон рассмотрит возможность назначения нового премьер-министра в ближайшие дни. "Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов, – говорится в коммюнике. – Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства. Президент Республики назначит нового премьер-министра в ближайшие дни", – говорится в заявлении.

