Генштаб ВСУ: ночью перехвачены 125 из 154 российских БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 11 января 2026 года российские военные выпустили по Украине 154 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 125 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 22 ударных БПЛА в 18 локациях и падения фрагментов в двух локациях. Причинен значительный ущерб.

Минобороны РФ пока не публиковало сведений о перехватах украинских БПЛА ночью 11 января.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.