По просьбе Гидеона Саара Эстония отменила предупреждение об опасности поездок в Израиль

По информации 14-го телеканала, по просьбе министра иностранных дел Гидеона Саара, находящегося в эти дни в Таллине, Эстония отменила предупреждение об опасности поездок в Израиль.

По информации телеканала, Саар встречался с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом во вторник, 11 ноября, тогда же он попросил отменить предупреждение.

Ранее 11 ноября Гидеон Саар вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной открыли посольство Израиля в Таллине. Во время церемонии открытия министр Саар установил мезузу у входа в здание.

Дипломатические отношения между Израилем и Эстонией установлены в 1992 году, а посольство Эстонии в Израиле действует с 2009 года.

Новое посольство в Таллине стало третьим, открытым Израилем в этом году по инициативе министра иностранных дел. Ранее в 2025 году Израиль открыл посольства в Молдове (в феврале) и Замбии (в августе).

Министр иностранных дел Гидеон Саар отметил: "Это уже третье посольство, открытое в этом году после Молдовы и Замбии, и теперь в Эстонии, государстве – члене Европейского союза. Это имеет большое значение. Израиль подвергается атакам не только военным, но и дипломатическим, однако продолжает развивать и укреплять свои международные отношения. Сегодня мы делаем это здесь, в Таллине, и очень гордимся этим".

Перед церемонией открытия нового посольства Саар провел встречу и совместную пресс-конференцию со своим эстонским коллегой. Во время выступления он заявил: "Недавно сообщалось, что Иран пытался совершить покушение на посла Израиля в Мексике. Это не единственное место, где они пытались это сделать. И отсюда я хочу передать сообщение, которое будет услышано от Таллинна до Тегерана: Иран постоянно держит на прицеле посольства, послов и дипломатов Израиля. Нас это не остановит. Напротив, мы продолжим расширять связи Израиля со всем миром".