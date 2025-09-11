Найдена винтовка, из которой, предположительно, убили Чарли Кирка

На утреннем брифинге ФБР было объявлено, что найдена винтовка, которая, видимо, использовалась при убийстве активиста Чарли Кирка в Университете долины Юта в Ореме.

Судя по имеющимся данным, речь идет о снайперской винтовке. Тип не назван.

По данным следствия, стрелок скрылся в соседнем жилом районе. Его перемещения зафиксировали домофонные камеры.

На месте преступления собраны следы обуви и отпечаток ладони, которые анализируют криминалисты.

Стрелявший пока не задержан.

10 сентября 2025 года на американского правого активиста, публициста и исполнительного директора Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирка было совершено покушение во время его выступления в Университете долины Юта. По сообщениям американских СМИ, Кирк приехал в Юту в рамках тура American Comeback Tour. Во время его выступления прозвучал выстрел, после чего он упал. По словам свидетелей, пуля попала ему в шею. По данным CNN стреляли из здания кампуса, находящегося менее чем в 200 метрах от палатки, служившей трибуной.

Позже была констатирована смерть Чарли Кирка.

Чарли Кирк – один из заметных союзников Дональда Трампа и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA), организации, активно работающей в университетах США против "левого влияния". Он неоднократно выступал в поддержку Израиля и проводил кампании в защиту еврейских и израильских студентов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, комментируя известие о смерти Чарли Кирка, сказал: "Он был истинным другом Израиля, неустанно боролся с ложью и непоколебимо отстаивал интересы еврейско-христианского сообщества. Всего две недели назад мы беседовали, и я пригласил его посетить Израиль. Увы, этому визиту уже не суждено состояться… Мы потеряли выдающегося человека. Его непоколебимая вера в свободу слова навсегда останется в памяти".