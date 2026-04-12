Манифестация в поддержку Palestine Action в Лондоне, сотни задержанных

Более 500 пропалестинских активистов были задержаны в Лондоне на проходившей на Трафальгарской площади манифестации против запрета властями Великобритании движения Palestine Action.

В июле 2025 года движение было объявлено террористической организацией, выражение ему публичной поддержки карается тюремным заключением сроком до 14 лет. В общей сложности были задержаны 523 человека в возрасте 17-87, у которых были плакаты в поддержку Palestine Action.

В феврале 2026 году Верховный суд отменил решение, как противоречащее принципу свободы слова. Манифестанты призывали исполнительную власть соблюдать это решение. Они также обвиняли Израиль в "геноциде" палестинского народа.