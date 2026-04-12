x
12 апреля 2026
|
последняя новость: 12:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 12:00
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Манифестация в поддержку Palestine Action в Лондоне, сотни задержанных

Великобритания
Террористы
время публикации: 12 апреля 2026 г., 11:56 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 11:59
Манифестация в поддержку Palestine Action в Лондоне, сотни задержанных
AP Photo/Kin Cheung

Более 500 пропалестинских активистов были задержаны в Лондоне на проходившей на Трафальгарской площади манифестации против запрета властями Великобритании движения Palestine Action.

В июле 2025 года движение было объявлено террористической организацией, выражение ему публичной поддержки карается тюремным заключением сроком до 14 лет. В общей сложности были задержаны 523 человека в возрасте 17-87, у которых были плакаты в поддержку Palestine Action.

В феврале 2026 году Верховный суд отменил решение, как противоречащее принципу свободы слова. Манифестанты призывали исполнительную власть соблюдать это решение. Они также обвиняли Израиль в "геноциде" палестинского народа.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 23 февраля 2026

Салли Руни назвала решение Высшего суда по Palestine Action победой гражданских свобод
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 23 декабря 2025

Грета Тунберг арестована в Лондоне за поддержку террористической организации Palestine Action
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 октября 2025

Массовые пропалестинские акции прошли в Европе. Сотни задержанных в Лондоне