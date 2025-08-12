x
12 августа 2025
|
последняя новость: 22:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 22:05
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Перед встречей с Путиным Трамп проведет телемост с Зеленским и европейскими лидерами

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 12 августа 2025 г., 21:39 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 21:50
Перед встречей с Путиным Трамп проведет телемост с Зеленским и европейскими лидерами
AP Photo/Alex Brandon

Государственный департамент США сообщил, что 13 августа, за два дня до встречи с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп проведет в режиме телемоста переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Напомним, что лидеры стран Европейского союза, кроме Венгрии, выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что в основе прочного мира должно лежать уважение международного права, в частности, принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и неизменности международных границ.

"Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Значимые переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий", – говорилось в заявлении.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что местом проведения 15 августа переговоров между Трампом и Путиным станет город Анкоридж на Аляске. Она также постаралась снизить ожидания от встречи, заявив, что главная задача встречи – выслушать друг друга.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 августа 2025

Европейские лидеры: "Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины"
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 августа 2025

Джей-Ди Вэнс: "Ни русские, ни украинцы не будут рады соглашению"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 10 августа 2025

Bloomberg: европейские лидеры пытаются поговорить с Трампом до его встречи с Путиным