Перед встречей с Путиным Трамп проведет телемост с Зеленским и европейскими лидерами

Государственный департамент США сообщил, что 13 августа, за два дня до встречи с президентом России Владимиром Путиным, президент США Дональд Трамп проведет в режиме телемоста переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

Напомним, что лидеры стран Европейского союза, кроме Венгрии, выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что в основе прочного мира должно лежать уважение международного права, в частности, принципов независимости, суверенитета, территориальной целостности и неизменности международных границ.

"Народ Украины должен иметь свободу решать свое будущее. Путь к миру в Украине не может быть определен без Украины. Значимые переговоры могут состояться только в условиях прекращения огня или уменьшения боевых действий", – говорилось в заявлении.

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что местом проведения 15 августа переговоров между Трампом и Путиным станет город Анкоридж на Аляске. Она также постаралась снизить ожидания от встречи, заявив, что главная задача встречи – выслушать друг друга.