10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

СБ ООН проводит экстренное совещание, посвященное решению Израиля расширить операцию в Газе

Газа
Заложники
ООН
ХАМАС
Израиль
время публикации: 10 августа 2025 г., 18:41 | последнее обновление: 10 августа 2025 г., 19:01

AP Photo/Seth Wenig

Совет безопасности ООН собрался на экстренное заседание, посвященное решению израильского правительства расширить военную операцию в секторе Газы и взять по свой контроль город Газа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал это "опасной эскалацией" для двух миллионов жителей палестинского анклава, а также для израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Постпред Дании Кристина Маркус Лассен призвала Израиль отказаться от своих планов, которые, по ее словам, не приведут к освобождению заложников, а приведут лишь к новому кровопролитию. Она также заявила, что односторонние попытки массового перемещения жителей города Газы будут явным нарушением норм международного права.

Представитель Великобритании назвал решение Израиля "ошибочным" и призвал немедленно пересмотреть его. Он заявил, что "ни одна военная операция не может положить конец этому конфликту". Он добавил, что родственники многих заложников также опасаются, что этот шаг подвергает еще большей опасности жизни их близких. При этом он подчеркнул: ХАМАС должен быть разоружен, и он не должен в будущем участвовать в управлении сектором Газы.

Представитель Сомали напомнил, что, согласно решению Международного суда, оккупация, блокада, отказ в гуманитарной помощи и действия, приводящие к коллективному наказанию, являются грубым нарушением норм международного права. "Истинная безопасность не может быть построена на руинах правосудия", – заявил он.

Мир
