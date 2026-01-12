Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1419-й день войны

Минобороны РФ 12 января 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Благодатовка, Ковшаровка, Моначиновка, Нечволодовка, Новоосиново, Петровка и Синиха Харьковской области. Потери противника составили более 180 военнослужащих, бронетранспортер М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортеры М113 производства США и "Puma" итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки "Paladin" производства США и "Archer" шведского производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Водянское, Гришино Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер "Stryker" производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и "Bushmaster" производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Орлы Днепропетровской области, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка и Шевченковское Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 108458 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27074 танка и других боевых бронированных машин, 1640 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32517 орудий полевой артиллерии и минометов, 51537 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 156200 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 172 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).