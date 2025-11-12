x
12 ноября 2025
Мир

Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации на фронте

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 12 ноября 2025 г., 10:08 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 10:14
Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации на фронте
AP Photo/Efrem Lukatsky

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил доклад о ситуации на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основная активность российской армии наблюдается на Покровском направлении.

По словам Сырского, усилена активность и на Запорожском направлении. Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях значительно ухудшилась – противнику удалось продвинуться вперед. Сообщается о переброске российских войск под Запорожье из Сумщины.

После доклада Главкома Зеленский отметил, что ситуация на Покровском и Запорожском направлениях сложная, россияне концентрируют там силы и используют благоприятствующие наступлению погодные условия. Он выразил благодарность солдатам, противостоящим российским атакам.

Глава государства рассказал, что на встрече с Сырским обсуждалась и тема глубоких ударов по российской территории – как конкретные указания, так и ожидаемые результаты. Он заявил о необходимости ежедневного нанесения таких ударов. "Спасибо за меткость, слава Украине!" – написал президент.

