Главком ВСУ сообщил об ухудшении ситуации на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский представил доклад о ситуации на фронте президенту Украины Владимиру Зеленскому. Основная активность российской армии наблюдается на Покровском направлении.

По словам Сырского, усилена активность и на Запорожском направлении. Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях значительно ухудшилась – противнику удалось продвинуться вперед. Сообщается о переброске российских войск под Запорожье из Сумщины.

После доклада Главкома Зеленский отметил, что ситуация на Покровском и Запорожском направлениях сложная, россияне концентрируют там силы и используют благоприятствующие наступлению погодные условия. Он выразил благодарность солдатам, противостоящим российским атакам.

Глава государства рассказал, что на встрече с Сырским обсуждалась и тема глубоких ударов по российской территории – как конкретные указания, так и ожидаемые результаты. Он заявил о необходимости ежедневного нанесения таких ударов. "Спасибо за меткость, слава Украине!" – написал президент.