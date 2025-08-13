x
13 августа 2025
13 августа 2025
13 августа 2025
последняя новость: 22:42
13 августа 2025
Мир

Переговоры с Трампом обнадежили европейских лидеров

время публикации: 13 августа 2025 г., 22:42

Переговоры с Трампом обнадежили европейских лидеров

Европейские лидеры выразили осторожный оптимизм после прошедших в режиме видеоконференции переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Участвовал в переговорах и президент Украины Владимир Зеленский.

Беседа прошла в преддверии встречи Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске и будет посвящена путям достижения перемирия между Россией и Украиной. Украинский лидер на нее приглашения не получил.

Как рассказал президент Франции Эммануэль Макрон, Трамп обещал, что все территориальные вопросы будут решаться с участием Зеленского, и, если нынешний саммит увенчается успехом, в следующем будет участвовать и украинский президент.

Сам Трамп поставил конференции десятку. Он сообщил что саммит США-Россия-Украина состоится только в том случае, что он получит необходимые ответы от Путина. Предположительно, эта встреча состоится уже на будущей неделе. Трамп также пригрозил России серьезными последствиями, если Путин откажется пойти на перемирие.

