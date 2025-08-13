Зеленский отверг требование Путина по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский отверг требование российского президента Владимира Путина вывести украинские войска из удерживаемых ими районов Донецкой области.

"Украина не выйдет из Донбасса. Иначе эта территория станет плацдармом для будущего наступления россиян. Если мы выйдем из Донбасса – по своей воле или на нас будут давить, – мы откроем третью войну", – сказал он, напомнив, что Крым стал плацдармом для российского наступления на юг Украины.

Зеленский выразил уверенность, что уход с Донбасса откроет противнику дорогу вглубь украинской территории. "Несколько лет – и у Путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепровскую области. И не только. Также на Харьков", – добавил он.