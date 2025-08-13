CNN: встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Американский телеканал CNN назвал место, где 15 августа должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Это – военная база Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, на Аляске.

База Эльмендорф-Ричардсон расположена на северной окраине Анкориджа.

В сообщении CNN отмечается, что проверялась возможность устроить встречу не на территории военного объекта. Однако выбор мест был весьма ограничен, так как на Аляске сейчас пик туристического сезона.

Ожидается, что главной темой переговоров будут условия прекращения войны в Украине. Планируется обсудить и другие темы.

Президент Украины Владимир Зеленский не был приглашен на эту встречу.